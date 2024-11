Salvador tem seis vencedores da Mega-Sena; saiba números sorteados

Na Bahia, são nove vencedores - Foto: Marcello Casal Jr | Agência Brasil

O último sorteio da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira, 24, premiou nove apostas baianas, que receberam, no mínimo, R$ 25 mil por acertar cinco números, sendo premiados pela Quina. Os apostadores são de Salvador, com seis vencedores, Iaçu, Mata de São João e Sítio do Mato, com um vencedor, cada.

Na capital, todos os jogos foram simples e de cota única. Já no interior, um bolão em Mata de São João levou R$ 126.781,47 e vai dividir o valor para 27 jogadores. Se dividido igualmente, cada um levará R$ 4,6 mil.

Os números sorteados foram: 03, 17, 18, 19, 20 e 55.

Ninguém acertou todas as dezenas e o prêmio acumulou em R$ 85 milhões. O próximo sorteio será no sábado (26).