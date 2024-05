São Sebastião do Passé recebe 1ª Feira de Saberes e Sabores | A TARDE

Moradores de São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), e de cidades vizinhas poderão participar da primeira edição da Feira de Saberes e Sabores do Projeto Mulheres Produtoras, desenvolvido pela Bracell em parceria técnica com a Humana Brasil. O evento, que tem o apoio da Prefeitura local, teve início na terça-feira, 7, e seguirá até quarta, 8, das 9h às 16h, na praça 12 de Outubro.



Ao todo, nove grupos produtivos dos municípios de Santo Amaro e de São Sebastião do Passé participarão da feira, expondo produtos artesanais, doces, pães, salgados, hortaliças e muito mais. Os grupos participantes são Aroma do Campo (da comunidade Ponto do Carvão), Mulheres Produtoras do Bângala (Bângala), Mulheres do Assentamento Bela Vista (Assentamento Bela Vista), Unidas da Roçado (Assentamento Santa Catarina), Mãos Produtivas (Brejo Grande), Mulheres Produtoras do Jacaré (Jacaré), Raízes do Massapê (Massapê), As Rainhas dos Anjos (Assentamento Rainha dos Anjos) e Delícias das Mulheres de Laranjeiras (Laranjeiras).

A iniciativa também promoverá oficinas gratuitas de sabão artesanal com óleo usado, velas aromáticas, minhocultura e produção de sabonete artesanal. Apresentações musicais vão animar o público nos dois dias do evento.

