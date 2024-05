20 festas na Bahia para "arrastar o pé" antes do São João | A TARDE

Com a chegada do mês de junho, o clima de festa junina começa a contagiar Salvador e diversas cidades do interior da Bahia. Antecedendo as celebrações de São João, uma série de festas prévias já aquecem o espírito dos baianos e turistas, prometendo muita animação e tradição.

Nesses eventos, é possível encontrar uma mistura de elementos típicos, como as tradicionais quadrilhas, forró pé-de-serra e delícias da culinária regional.

Além disso, as festas pré-São João servem como aquecimento para as grandes celebrações que estão por vir, oferecendo aos participantes uma prévia do que será vivenciado durante os festejos juninos, marcados por muita música, dança e alegria contagiantes.

Confira a agenda de pré-São João, com muitas opções gratuitas:

SALVADOR

➡️ Forró da AABB Salvador 2024

Quando: Sexta, 24

Horário: 20h

Onde: AABB Salvador

Quanto: R$ 100

➡️ Forrózevixe Convida

Quando: Todas as quintas

Horário: 21h

Onde: Teatro SESI Rio Vermelho, Salvador - BA

Quanto: Entre R$ 30 e R$ 50

➡️ Forró da Nicolau

Quando: Sábado, 8

Horário: 13h

Onde: Clube dos Oficiais Salvador Bahia COPMBA

Quanto: R$ 36

➡️ Arraiá do Galinho

Quando: 8 de junho

Horário: 12h

Onde: Parque Costa Azul

Quanto: Gratuito

➡️ Climinha de São João

Quando: 8 de junho

Horário: 17h

Onde: Casa Pia - Salvador

Quanto: R$ 70

➡️ Ensaio de São João

Quando: 31 de maio

Horário: 21h

Onde: Pupileira

Quanto: R$ 80

➡️ Arraiah

Quando: 25 de maio

Horário: 22h

Onde: Pupileira

Quanto: R$ 220

INTERIOR

➡️ Camaforró 2024

Quando: 13 a 15 de junho

Onde: Espaço Camaçari 2000

Quanto: Gratuito

➡️ Forró dos Namorados

Quando: 8 de junho

Horário: 20h

Onde: Colégio Apoio - Lauro de Freitas

Quanto: A partir de R$ 50

➡️ Forró do Gajé 2024

Quando: 8 de junho

Horário: 20h

Onde: Estádio Municipal de Lauro de Freitas

Quanto: A partir de R$ 50

➡️ Forró Oficial das Atléticas

Quando: 12 de junho

Horário: 22h

Onde: A definir

Quanto: R$ 30

➡️ Forró Feliz

Quando: 8 de junho

Horário: 20h

Onde: Santa Club, Jequié

Quanto: R$ 40

Atrações: Lé Kum Cré, Luarada,Trio Forró + Eu

➡️ Vila do forró 3.0

Quando: 25 de maio

Horário: 20h

Onde: Garage club, Itabuna

Quanto: A partir de R$ 20

➡️ Forró da OAB Gandu

Quando: 25 de maio

Horário: 22h

Onde: Gandu

Quanto: R$ 70

Atrações: Keyla Batista, Pipoco do Trovão, Edy Sanfoneiro, Pirilampo, Tico

➡️ Forró do Zênite

Quando: 8 de junho

Horário: 20h

Onde: Apache Music Club, Vitória da Conquista

Quanto: R$ 40

➡️ Hangar Lounge Arraiá das Águas Quentes

Quando: De 13 a 16 de junho

Horário: 20h30

Onde: Caldas do Jorro - Tucano

Quanto: R$ 150

Atrações: Wesley Safadão, Maiara e Maraísa, Tarcísio do Acordeon, Henry Freitas, Fulô de Mandacaru, Adelmário Coelho, Batista Lima, Limão com Mel, Calcinha Preta e outras

➡️ Arraiá da Ita 2024

Quando: 13 a 16 de junho

Onde: Itaberaba

Quanto: Gratuito

Atrações: Calcinha Preta, Magníficos, Batista Lima, Mastruz com Leite e Fulô de Mandacaru e outros

➡️ Conecta Boipeba

Quando: 31 de maio e 1 de junho

Horário: 20h

Onde: Boipeba

Quanto: Gratuito

Atrações: Rennan Mendes, Gel Barbosa, Targino Gondim, Sebastian Silva, Armandinho Macedo, Targino Gondim e outros

➡️ Sanju de Santo Antônio

Quando: 1º e 2 de junho

Onde: São Domingos

Quanto: Gratuito

➡️ Arraiá de São Domingos

Quando: 14 a 16 de junho

Onde: São Domingos

Quanto: Gratuito

