Adelmário Coelho enaltece o São João da Bahia: "Uma grandiosidade"

Adelmário Coelho na abertura do São João de Salvador no Parque de Exposições - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Nesta quinta-feira, 13, Adelmário Coelho levou o forró típico ao Parque de Exposições, em Salvador, na primeira noite da maratona junina do São João da Bahia.

Após a repórter Giovanna Rimola ser convidada pelo artista a dar uma “palhinha” com o cantor no palco, Adelmário falou sobre a sensação de participar de mais um São João na Bahia e como se sente emocionado em acompanhar essa nova geração assistindo a seus shows e cantando suas músicas:

“É de alegria, viu? De alegria você ver a geração atual consumindo o forró de uma forma tão generosa, tão amorosa, e nós que vivemos aí já há alguns anos na defesa desse nosso patrimônio, né, que é o forró, evidentemente ficamos entusiasmados com o que vemos pela frente. Porque lá atrás, há 30 anos, eu falo pela minha Bahia, você não tinha absolutamente nada de forró aqui, nada, né? Hoje você tem uma grandiosidade, uma festa como esta aqui. Nós estamos falando hoje aqui, estamos na capital, mas os 417 municípios hoje estão festejando. E isso fortalece, fortalece a todos, a cadeia produtiva, né? E a alegria de todos, principalmente”, revelou o forrozeiro.

Adelmário Coelho com público no São João de Salvador no Parque de Exposições | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Com a agenda cheia nessa época junina, Adelmário se programou para este São João:



“Ah, é grande, né? A gente fica feliz, com o carinho. A gente já tá vindo de vários estados, já, a partir de Pernambuco, a Sergipe, volta novamente, a Bahia. A gente fica nesses três, quatro estados, até para montar um planejamento, entendeu? Sem comprometer nada na entrega, principalmente, mas está tudo na paz”, contou Adelmário Coelho.

Para quem vai curtir a programação do "São João da Bahia 2024", o cantor aproveitou o momento para reforçar o convite para os 12 dias de festa no Parque de Exposições:

“Vem, galera, porque aqui é 10, é de graça. Você pode, inclusive, praticar a generosidade com a ação solidária, trazendo um quilo de alimento. O que vale é fazer bem pra caramba, você dançar forró, beijar, namorar e ajudar as pessoas. Tá legal? Beijo! Obrigado”, encerrou o cantor.