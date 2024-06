Repórter do Grupo A TARDE canta com Adelmário Coelho: "Tem talento"

Giovanna chamou a atenção do forrozeiro e aproveitou a oportunidade para mostrar o seu talento - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Uma das atrações mais esperadas, Adelmário Coelho levou o forró típico ao Parque de Exposições, em Salvador, nesta quinta-feira, 13, primeira noite da maratona junina do São João da Bahia. A animação da plateia se estendeu até para a cobertura jornalística do Grupo A TARDE, quando a repórter Giovanna Rimola foi convidada pelo artista a dar uma “palhinha” com ele no palco.

Aproveitando a data de Santo Antônio, o santo casamenteiro, e caracterizada como noiva, Giovanna chamou a atenção do forrozeiro e não deixou de aproveitar a oportunidade para mostrar o seu talento na música “Anunciação”. A performance foi elogiada pelo artista. “Parabéns, você tem um caminho brilhante. Pode acreditar, viu?”, disse ele.

O Grupo A TARDE segue a todo vapor na cobertura do São João. Rádio, portais e impressos do A TARDE e Massa!, além do YouTube, no canal A TARDE Play, estão responsáveis por proporcionar toda a imersão em shows, danças, brincadeiras e histórias de diferentes personagens durante a festa.

Confira o momento: