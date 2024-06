Sesab monta postos especiais para público do Parque de Exposições

Além da disponibilização dos postos, a Sesab também realiza campanhas educativas nos percursos da festa - Foto: Amanda Souza | AG. A TARDE

O Governo da Bahia decidiu antecipar as comemorações juninas e abriu os portões do Parque de Exposições, em Salvador, para iniciar os festejos juninos no dia dedicado ao santo católico, Santo Antônio, nesta quinta-feira, 13.

Atenta aos cuidados do público, a secretária estadual da Saúde (Sesab), Roberta Santana, explicou o esquema especial montado pela pasta para atender a demanda que comparecerá aos 12 dias de festa.

“A gente montou dois postos. Um posto para a IST (Infecções Sexualmente Transmissíveis) e testagem para sífilis, HIV e as hepatites virais. A gente inicia, inclusive, o tratamento da sífilis no próprio posto. A expectativa é que a gente realize mais de 5 mil testes durante este período”, afirmou Santana.

Além da disponibilização dos postos, a Sesab também realiza campanhas educativas nos percursos da festa, com a distribuição de camisinhas, a fim de frear a contaminação de doenças sexualmente transmissíveis.

“A gente vai na busca das pessoas que estão curtindo as festas para a gente fazer o trabalho educativo da prevenção e quebrar o ciclo de transmissão das ISTs, aqui é um posto específico para isso”, acrescentou.

Já a segunda unidade de saúde, atua em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), é voltada para os atendimentos emergenciais, através do Serviço Móvel de Urgência (SAMU), e de saúde mental, uma das inovações para este ano.

“São dez leitos de macas que a gente tem e dez poltronas. E a gente faz toda a assistência [ao paciente]. Uma das inovações deste ano são os cuidados com a saúde mental que ficam à disposição da população. Pessoas que têm ansiedade ou depressão podem chegar aqui no nosso posto e ser acolhida”, concluiu.

Os postos de testagens vão além do Parque de Exposições e se estendem para os bairros de Paripe, onde também terá festa, e no Centro Histórico de Salvador.