Com mais dias de festa, comerciantes projetam lucro: "Está favorável"

Ao todo, são 12 dias de festa - Foto: Matheus Calmon | Ag. A TARDE

Pirão de aipim, pipoca, acarajé, licor, cerveja e mais. Enquanto o público curte as atrações que se apresentam nos espaços do Parque de Exposições, ambulantes aproveitam para comercializar itens alimentícios. Com mais dias neste ano, a expectativa é que os ganhos sejam mais robustos.

>>> São João 2024: Confira programação do Parque de Exposições de Salvador

>>> Fãs de Maiara e Maraísa são as primeiras a entrar no Parque

"Aumentando os dias é favorável pra gente pois vamos trabalhando. Estarei aqui até o último dia", avalia Nailton Santana, 63, conhecido como “Cuca do Acarajé ".

Há quatro anos trabalhando nas festas no Parque, o comerciante avalia que as bandas estão interessantes e atrativas neste ano.

"Estamos esperando um público bom, as bandas estão boas, vamos ver só o público vai nos ajudar", conta ele, que garante ser o baiano que mais tem quitutes no tabuleiro.

"Do acarajé ao abará, às tortas, coxinha...Faço tudo no dia, só a montagem que é um pouco mais complicada", diz.

Diferente de Nailton, Erica Francisca, 31, está estreando no Parque com seu estande onde comercializa bebidas como cerveja, licor, água e guaraná. Ela conta que ainda vai conversar com os colegas para pegar dicas.

"Com as graças de Deus, que a vendagem seja boa. Ainda vou pegar dicas aqui com o pessoal que já tem experiência", afirma.

Já Tamires Geambastiane, 19, já pode contar a Érica sua experiência com base em 2023, seu primeiro ano no Parque. Segundo a jovem, que vende pirão de aipim, o ano anterior poderia ter tido um resultado melhor.

"Espero que seja melhor que o ano passado. Ano passado foi mais ou menos, esperava mais".

Neste ano, além de shows durante o São João e São Pedro, pela primeira vez o estado realiza evento também durante o Santo Antônio. Ao todo, são 12 dias de festa.