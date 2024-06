Fãs de Maiara e Maraísa são as primeiras a entrar no Parque

Fãs de Maiara e Maraísa esperaram por cerca de três horas - Foto: Matheus Calmon | Ag. A TARDE

Os portões do Parque de Exposições estavam previstos para serem abertos às 17h desta quinta-feira, 13, primeiro dia de shows do São João da Bahia. Entretanto, fãs de Maiara e Maraísa, uma das atrações mais esperadas da festa, chegaram por volta das 15h.

Para garantir o local mais próximo ao palco, o grupo esperou por cerca de três horas até a entrada no espaço ser liberada.



"Ano passado a gente veio às 15h também e ficamos até de manhã", conta a decoradora de festas Simone França, uma das integrantes do fã clube.

O grupo é formado por cerca de 25 pessoas de Salvador e Camaçari.

"A gente tem um fã clube da Bahia e nos conhecemos de lá, desde Marília Mendonça. Toda vez que elas vêm a gente se reúne. Aqui e em qualquer lugar", conta.

Antes de ver as sertanejas, as fãs vão curtir, primeiro, os shows de Danniel Vieira, Adelmario Coelho, Heitor Costa, Felipe Amorim, previstos para a noite. As irmãs encerram o primeiro dia de festas, segundo a programação.