Torcida do Bahia vai "trajada" ao Parque: "Hoje tem triunfo"

Edson Sales e o filho Pedro Henrique Sales deram um "pulinho" na festa - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Mesmo com o Bahia indo receber o Fortaleza na Fonte Nova, nesta quinta-feira, 13, tem torcedor no Parque de Exposições para curtir o primeiro dia do São João da Bahia. Tem quem não pode ir para a Fonte, mas veio trajado. E tem também quem vai para o jogo e passou aqui pra fazer o “esquente”.

Edson Sales e o filho Pedro Henrique Sales moram na região do Parque, não vão pro jogo, mas foram curtir o São João um pouco. No entanto, eles pretendem voltar para casa antes da bola rolar, para assistir do sofá.

“Tem que vir prestigiar um evento como esse, curtir um pouco e trouxe o moleque pra conhecer. Como moro perto, deu pra vir com ele. E tem que vir com a camisa do Bahia, já que é dia de jogo. Cheguei do trabalho há pouco e não deu pra ir. Estou confiante, vai ser 2x0 Bahia”, disse Edson. “Hoje tem triunfo do Bahia”, completou Pedro Henrique, de 8.

Fábio Souza e Leandro Costa só vieram ao Parque para dar uma “espiadinha”, porque o destino final é Fonte Nova. “A gente mora aqui perto, no Jardim das Margaridas, São Cristóvão, e na ida decidimos parar e curtir um pouco por aqui, depois vamos pra Fonte Nova”, explicou Leandro. “Hoje é 2x0, tudo indica que vai dar Bahia”, apostou.