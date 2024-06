Adelmário e mais: Arraiá do Bela reúne mais de 20 atrações gratuitas | A TARDE

O Shopping Bela Vista vai promover a 10ª edição do Arraiá do Bela de 28 de maio e 25 de junho. Os shows são gratuitos e acontecerão a partir das 18h, todos os dias, na Praça Central do Bela (Piso L1). Entre os destaques da programação, que segue até 25 de junho, estão grandes artistas, como Adelmário Coelho, Dudu Francis e Virgílio Forrozeiro, que vai abrir oficialmente os festejos nesta terça-feira, 28.

Com todo o conceito inspirado na literatura de cordel e símbolos da cultura popular nordestina, o Arraiá do Bela contará com barraquinhas de comidas típicas recheadas de delícias como bolos, amendoim, milho, licores, salgados, mingaus entre outros quitutes.

A criançada e os adultos também poderão se divertir com as atrações de lazer, através de um parque temático instalado na Praça Central com pula pula, escorrega, piscina de bolinhas inédita e um grande brinquedão labirinto que as crianças poderão se divertir como se tivessem dentro de um cordel. Terão ainda brincadeiras juninas gratuitas, como jogo de argolas e tiro ao alvo.

Ainda neste cenário, haverá o espaço “Cordelizando por Bule Bule”, em homenagem ao grande artista e mestre cordelista Bule Bule, amplamente conhecido como o maior representante do repente no estado e referência da cultura popular nordestina.

Já na quarta-feira (29/05), será a vez da banda Forró Aconchego levar muita animação e forró para o público. Na sexta (31/05), quem sobe ao palco é a Banda Sextando, seguida do Xote in Bahia no sábado (01/06). No domingo (02/06), será a vez dos pequenos curtirem o arraiá, com a Contação de histórias com Nairzinha, às 15h, Arraiazinho com Tio Paulinho, às 16h, e show de Titilo Oliveira, às 18h.

“Neste ano completamos o marco de uma década de Arraiá do Bela, sempre levando a tradição da cultura junina do Nordeste para os nossos clientes, combinando diversão, gastronomia, música e dança. Preparamos quase um mês inteiro de atrações diárias, além da homenagem à literatura de Cordel, tema deste ano, para valorizar ainda mais a nossa cultura nordestina e seus grandes mestres como Bule Bule”, destaca a gerente de Marketing do Shopping Bela Vista, Juliana Brandão.

Confira a programação de atrações e shows:

28/05 (terça): Buxixo Piatã FM - Virgílio Forrozeiro (18h)

29/05 (quarta): Forró Aconchego (18h)

30/05 (quinta): atração a confirmar (18h)

31/05 (sexta): Banda Sextando (18h)

01/06 (sábado): Xote in Bahia (18h)

02/06 (domingo): Contação de histórias com Nairzinha (15h) | Arraiazinho com Tio Paulinho (16h) | Titilo Oliveira (18h)

03/06 (segunda): Celo Soares (18h)

04/06 (terça): Dudu Francis (18h)

05/06 (quarta): Buxixo Piatã FM - Adelmário Coelho (18h)

06/06 (quinta): Zefa Di Zeca (18h)

07/06 (sexta): Jorginaldo Assis (18h)

08/06 (sábado): Quadrilha Pampulha (16h) | Igor Serravale (18h)

09/06 (domingo): Forró 90 graus (18h)

10/06 (segunda): Banda Sextando (18h)

11/06 (terça): Quadrilha Pampulha (16h) | Zé Fubula (18h)

12/06 (quarta): Buxixo Piatã FM

13/06 (quinta): Quadrilha Fênix (16h)

15/06 (sábado): Quadrilha Cristais do Amor (16h)

16/06 (domingo): Soteroxote (18h)

17/06 (segunda): Mille (18h)

18/06 (terça): Coral Santo Antônio (16h) | Bando Salvador do Forró (18h)

19/06 (quarta): Buxixo Piatã FM (18h)

20/06 (quinta): Mulekas de Ouro (16h) | Kevin (18h)

22/06 (sábado): Arraiazinho com Tio Paulinho (16h) | Trio de Sanfoneiro (18h)

23/06 (domingo): Trio de Sanfoneiro (18h)

24/06 (segunda): Trio de Sanfoneiro (18h)

25/06 (terça): Trio de Sanfoneiro (18h)

*Programação sujeita a alterações

