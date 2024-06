Atrações do São João e São Pedro de Feira de Santana são divulgadas

- Foto: Jorge Magalhães e Reginaldo Cavalcante

As datas e atrações do São João e São Pedro de Feira de Santana foram divulgadas. Ao todo, serão cinco noites de festa em seis distritos e um povoado e mais de 60 atrações.

O São João de São José, no distrito de Maria Quitéria, vai acontecer nos dias 22, 23 e 24 de junho. No mesmo período o festejo acontece também em Tiquaruçu. Já nos dias 23 e 24, a festa acontece ainda no distrito de Jaguara.

Já o São Pedro será comemorado em três distritos e em um povoado. Em Humildes, a festa acontece nos dias 28 e 29 de junho, assim como em Jaíba e Bonfim de Feira. Já no dia 29, o povoado de Morrinhos também realiza o evento.

Confira as atrações já confirmadas.

Del Feliz

Carlos Pitta

Balanço Gostoso

Cheiro Perfumado

Pegada das Antigas

Olivan Monteiro

Zé Araújo

Doutor Ed

Lua Cheia

Reinaldo Barbosa

Flor Serena

Namoro Online

Forró da Casaca

Neném do Acordeon

Arquivo Nordestino

Balão Beijo

Sandro de Castro

Djalma Ferreira

Márcia Porto

Paulo Bindá