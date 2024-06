Bahia tem destaque nacional no tratamento de queimados

Bahia conta com três centros de tratamento de queimados - Foto: Mateus Pereira | GOVBA

Destaque nacional na assistência a vítimas de acidentes que provocam queimaduras, a Bahia conta com três centros de tratamento de queimados. Eles estão instalados nos Hospitais Geral do Estado (HGE), em Salvador, Regional de Santo Antônio de Jesus (HRSAJ) e do Oeste (HO), em Barreiras. As três unidades, que integram a rede da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), ganham ainda mais destaque durante o período junino por causa de acidentes envolvendo fogos de artifício, tradicionais nesta época.

Essas unidades trabalharão com reforço de plantões durante o São João. A iniciativa faz parte das ações do governo do Estado na área da saúde no período junino. Ao todo, serão investidos cerca de R$ 4,5 milhões em plantões, ações de prevenção e testagem de infecções sexualmente transmissíveis e campanhas de doação de sangue.

Somente no HGE, são cerca de 200 profissionais atuando para oferecer tratamento especializado. O CTQ dispõe de 32 leitos distribuídos nas alas pediátrica e adulto. São leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e de enfermaria prontos para dar a assistência necessária ao paciente que sofre algum tipo de queimadura. “Dispomos de modernos equipamentos para dar assistência adequada aos pacientes que precisam de internação”, afirma o coordenador do CTQ do HGE, o médico Marcos Barroso, que também é o presidente da Sociedade Brasileira de Queimaduras.

Ainda de acordo com Barroso, o período junino é o momento no qual a unidade ganha maior visibilidade, mas os atendimentos a queimados ocorrem durante todo o ano. Dados levantados pelo HGE apontam que, em 2023, 2.626 pacientes deram entrada no hospital por causa de queimaduras. Em 2024, até maio, foram 982 entradas. “Queimaduras por fogos, na maioria dos casos, não são graves”, revela o coordenador. “A maior parte dos atendimentos é resultado de uso inadequado de álcool para cozinhar, no caso de adultos, e de escaldadura em crianças.”

Hospital do Oeste (HO), em Barreiras, é referência no tratamento | Foto: Leonardo Rattes | GOVBA

Pele artificial



No HGE, os pacientes podem contar também com a utilização de matrizes dérmicas no tratamento da queimadura. São “peles” artificiais formadas por colágeno bovino ou porcino. Além dos materiais feitos a partir de tecido animal, a pele humana também pode ser utilizada no tratamento. Elas são encaminhadas para o HGE pelos bancos de pele da Santa Casa do Rio Grande do Sul e da Universidade de São Paulo.

Em Santo Antônio de Jesus, o HRSAJ também tem esquema especial montado para as festas de São João. A UTQ do hospital está preparada para atender vítimas mais graves de queimaduras. A unidade conta com equipe multidisciplinar que dá todo o suporte ao paciente. Assim como no HGE, a equipe é especializada no tratamento de pacientes vítimas de queimaduras.

Um dos atendimentos no HRSAJ em abril deste ano foi de João Felipe Bailão, de 5 anos. Moradora de Itaberaba, sua mãe, Sivanilda Santos Bailão, conta que ele sofreu uma queimadura após uma xícara de café cair sobre ele. “Ele puxou a xícara que estava em cima da mesa, infelizmente acabou queimando as pernas, mas tivemos uma boa assistência no HRSAJ e ele não tem mais problema nenhum”, afirma.

Tanto o HGE quanto o HRSAJ e o HO contam com sala de balneoterapia. O médico cirurgião Victor Felzemburgh explica que, no local, o paciente tem uma abordagem multidisciplinar para realização de grandes curativos. “É uma sala muito importante para o tratamento de pacientes queimados, onde técnicos, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, trabalham para dar uma melhor assistência ao paciente que realiza todo o procedimento sob anestesia.”

Em Barreiras, o Hospital do Oeste está preparado para atender as ocorrências na região. Também com uma equipe especializada, a unidade do oeste baiano está pronta para garantir os atendimentos no período junino.