Cantora do Cheiro de Amor elogia povo baiano: "Aberto e sem vaidade"

Nova vocalista do Cheiro de Amor, Raquel Tombesi - Foto: Mônica Carvalho | Ag A TARDE

A cantora da banda Cheiro de Amor, Raquel Tombesi, de 32 anos, conversou, na noite desta sexta-feira, 21, com a equipe do Grupo A TARDE durante a transmissão do São João da Bahia, que acontece no Parque de Exposições, em Salvador.

A vocalista contou que se sente muito acolhida na Bahia, desde que chegou há um ano e frisou que o Portal A TARDE foi o primeiro veículo a noticiar a sua chegada à banda baiana. "A Bahia tem uma música muito forte, me sinto muito em casa aqui em Salvador. O São João é uma festa muito linda que eu conheci quando vim para cá, porque no meu Estado, o Rio Grande do Sul, não tem essa tradição", ressaltou.

Ela também comentou que o povo baiano tem uma alegria contagiante, além de ser "um povo muito e sem vaidade". Tombesi contou ainda que no âmbito da culinária tem o feijão tropeiro com uma das sua paixões. A banda Cheiro de Amor vai se apresentar no Pelourinho neste sábado, 22.

