Grupo A TARDE tem stand 360+ no Parque de Exposições

O equipamento está disponível para o público até o fim do São João - Foto: Leilane Teixeira | Ag. A TARDE

O Grupo A TARDE está com um stand 360+, uma máquina de fotografia 360º para capturar imagens em todos os angulos, no pátio do Parque de Exposições, em Salvador. O equipamento é gratuito e está disponível para o público até o fim dos destejos juninos.

O público pode registrar seus momentos no São João da Bahia 2024. "Achei massa, uma coisa diferente aqui. A gente com um lookzinho vem tirar uma foto e postar no insta", diz a trancista Bianca Reis.

"Amei, foi um diferencial super top, ansiosa pra chegar em casa e já postar nas redes sociais", completou a estudante Priscila dos Santos.

Além da máquina de fotografia, o stand do Parque também promove ações promocionais com sorteios de brindes. O bairros de Pelourinho e Paripe também são contemplados com os stands do Grupo A TARDE.



