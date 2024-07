Berguinho elogia Pranchão do Parque: "Mais perto do povo"

Berguinho em entrevista ao AT Play - Foto: Mônica Carvalho | Ag. A TARDE

O cantor Berguinho, ex-vocalista da banda Seu Maxixe, é uma das atrações do São João da Bahia desta sexta-feira, 21, no Parque de Exposições, em Salvador. Em entrevista exclusiva na live do A TARDE Play, o artista contou que está feliz em se apresentar na capital baiana hoje.

Ele elogiou o formato de Pranchão implantado no Parque neste ano, destacando que gosta de se sentir mais "perto do povo". "Eu vou fazer o Pranchão, estou feliz de voltar aqui, o maior São João do mundo é o nosso, aqui na Bahia. Aqui no Parque de Exposições os artistas se encontram, acho muito bacana essa coisa. É mais uma opção para a galera curtir e para os artistas mostrarem seu trabalho", diz.

Após muitos anos nos vocais da banda Seu Maxixe, Berguinho decidiu seguir carreira solo e cantou, nessa condição, pela primeira vez, no Carnaval de Salvador. Ele destacou o repertório sertanejo fortalecido mesmo no período carnavalesco.

"Desde o início da minha carreira com o Seu Maxixe, a gente sempre esteve presente puxando o trio, incrivelmente com um repertório sertanejo, mas sempre foi muito bem aceito. A gente também teve a sacada de dar uma batida diferente, assim como no São João a gente adapta o repertório pra galera dançar agarradinho", pontua.

O cantor comentou também sobre sua maior afinidade com a música romântica, independente de qual gênero ela seja. Segundo Berguinho, a música "Evidências" é uma canção que sempre está no repertório.

"Eu sempre me identifiquei muito com a música romântica, independente do gênero. Eu gosto de cantar um samba romântico, um Roupa Nova, um sertanejo, um forrozinho de Limão com Mel, Calcinha Preta, Magníficos [...] Tem sempre muito romantismo, muita música boa de qualidade, entender o que as pessoas querem ouvir sem perder a essência. Uma canção como ‘Evidências’ não pode sair do repertório de jeito nenhum", ressalta.

O artista trouxe também uma novidade: o lançamento de novas músicas. "Tem música nova, lancei exclusivamente para o período junino um CD chamado "Minha Trajetória", que tem um pouco dessa história no forró. Já estou com mais três músicas gravadas no gatilho para serem lançadas, estou com parceiros do meu lado que estão me apoiando, eu tenho certeza que vem muita coisa boa pela frente", completa.

