Confira a ordem dos shows no Parque de Exposições desta sexta

Os shows estão marcados para começar às 18h - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

O Parque de Exposições de Salvador será palco para artistas como Ana Castela, Marcynho Sensação e Limão com Mel nesta sexta-feira, 21, durante o São João da Bahia 2024. Os shows estão marcados para começar às 18h.

>>> Confira a ordem de atrações no Pelourinho nesta sexta-feira

Cada atração terá cerca de uma hora para a performance, com apresentações intercaladas no palco e no pranchão.

Veja a ordem dos shows do palco principal:

Filomena Bagaceira

Marcynho Sensação

Ana Castela

Clayton e Romário

Bruno Rosa

Limão com Mel

Veja a ordem dos shows do pranchão:

Berguinho

Dois Amores

Vitinho

TK Rei do Bar