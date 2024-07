Sexta de shows no Parque começa com casais "agarradinhos"

Emília Lopes e o esposo Jorge - Foto: William Falcão | Ag. A TARDE

A banda Filomena Bagaceira foi a responsável por fazer o primeiro show do São João da Bahia, nesta sexta-feira, 21, no Parque de Exposições. Com muita animação, o grupo fez centenas de pessoas arrastarem o pé já no início da noite.

A professora Emília Lopes, que veio curtir a festa pela primeira vez, elogiou a organização do evento. "Tá ótimo, tá maravilhoso, tá tudo lindo, arrumado. Eu acredito que todo mundo tá chegando, tá festivo. Eu esqueci das representações do Governo do Estado muito bem", disse.

Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

Ela veio acompanhada do esposo Jorge de Falcão, que também rasgou elogios ao São João da Bahia. "Achei bastante agradável, né? Os cantores, a música em si, a organização. Tá tudo muito bom, estou contente aqui", afirmou o jornalista.



As apresentações não param por aí e, ainda nesta sexta, 21, nomes como Ana Castela, Limão com Mel e Marcynho Sensação vão fazer a festa da galera.

O Grupo A TARDE está transmitindo a festa ao vivo, em todos os circuitos. Confira: