Público mirim lota Parque de Exposições para ver show de Ana Castela

Crianças e adolescentes aguardam para ver show de Ana Castela - Foto: Leilane Teixeira | Ag. A TARDE

Desde que o Parque de Exposições abriu os portões para mais uma noite de Festejos do São João, crianças não param de chegar. A atração mais esperada é unânime para elas: Ana Castela.

"Eu gosto muito dela, sei cantar todas as músicas e estou ansiosa para conhecê-la", disse a pequena Sofia Brito, de apenas 7 anos. Acompanhada dos pais, Sofia "implorou" para vir ao parque.

"Assim que ela ouviu falar que teria Ana Castela hoje, ela ficou o tempo todo me pedindo para trazê-la. Ela sempre acompanha nas redes sociais e no YouTube. Não sei de onde nasceu esse carinho, mas se ela gosta, cabe a mim como mãe vê-la feliz e realizada", contou Helena Brito, mãe da Sofia.

"É uma música que marca muito a gente, pois passamos por uma situação semelhante e a letra da canção fala muito sobre a situação" disse Juliana, que preferiu não contar detalhes do ocorrido.

Franciele Rodrigues é fã de Ana Castela e aguardava para ver show | Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

Outra fã da Boiadeira, Franciele Rodrigues não quis saber de deixar pra última hora e chegou cedo no local. "Uma expectativa enorme. Eu cheguei aqui muito cedo pra ver ela e até agora eu tô aguardando a cantora", disse

Bastante emocionada, a jovem contou que saiu de Alto de Coutos para assistir um show da cantora pela primeira vez. "É o meu primeiro [show]. Isso faz com que a emoção seja muito maior."

Por fim, Franciele destacou que conseguiu conciliar o dia de chegar junto no São João da Bahia com o show de Ana Castela. "Então, infelizmente é somente hoje que eu vou poder vir, mas eu vou estar acompanhando uns shows em outro lugar", ressaltou a jovem.



Leia também:

>>>Cantor da Filomena exalta público nordestino: "Nos recarrega"

>>>Berguinho elogia Pranchão do Parque: "Mais perto do povo"

>>>Sexta de shows no Parque começa com casais "agarradinhos"



E as expectativas para o show da boiadeira, como é chamada também, não se restringiu apenas aos pequeninos. As amigas Juliana Souza e Roberta Maia, de 20 é 25 anos respectivamente, também compareceram foram prestigiar a artista. Para elas, uma das músicas favoritas da cantora é: "Nosso Quadro".

Ana Castela será a terceira a subir no palco. Além dela, passarão ainda no Palco Principal a dupla Clayton e Romário, Bruno Rosa e Limão com Mel.

O Grupo A TARDE está transmitindo a festa ao vivo, em todos os circuitos, no canal do YouTube A TARDE Play. Confira: