Cantora Elis Justi realiza tour por cidades baianas durante São João

- Foto: Reprodução | Instagram

A cantora Elis Justi estreou um tour especial nas festas de São João na Bahia. A artista, que recentemente gravou o álbum inédito "Na Roça", se apresentou em Lajeado do Tabocal no dia 25 e deve se apresentar em Camamu no dia 27, Alcobaça no dia 28 e Prado em 5 de julho.

A cantora descreveu a experiência como mágica e destacou a energia e o clima festivo das cidades. “Estar aqui e sentir a energia de perto, ver o que é o São João na Bahia, é realmente mágico. Todo mundo cantando, as cidades inteiras decoradas, no mesmo clima e energia! É fantástico. Uma experiência inesquecível, um capítulo muito especial na minha trajetória”, afirmou.

O repertório de Elis Justi incluiu canções do seu projeto autoral "Ao Vivo", como "Aproveita", já disponível em plataformas digitais e rádios, "Canudinho", "Barulho de Foguete", "Ficha Limpa", "Esquema Preferido", "Boiadeira" e "Erro Gostoso".

Elis dedicou um bloco do show para homenagear o São João, com músicas como "Xote dos Milagres", "Rindo à Toa", "Nosso Xote" e "Xote das Meninas".

"É um show pra cima, envolvente, animado e bem alegre que é para o público cantar do início ao fim. Vivo o melhor momento da minha carreira e nada melhor do que estar no palco, meu local preferido, fazendo aquilo que mais amo: cantar e tocar pra vocês", concluiu a artista.