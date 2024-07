Festa de São João mobiliza baianos e turistas

Geraldo Azevedo foi uma das atrações na primeira noite do São João em Amargosa - Foto: Divulgação

A Bahia está em ritmo de festejos juninos desde o início do mês, mas os eventos profanos e religiosos em alusão ao mais querido dos santos junino, São João, se intensificam neste final de semana em Salvador, cidades da Região Metropolitana, e por todas as regiões do estado. A tradição se mantém com diferentes manifestações culturais, muito forró, comidas e bebidas típicas da época.

Embora muitos soteropolitanos aproveitem o final de semana prolongado para viajar até o interior, Salvador também recebe visitantes no período. Os festejos movimentam o Pelourinho, Parque Exposições e Paripe. A Região Metropolitana conta com programação em Candeias, no Arraiá do Aconchego de hoje até segunda-feira. Na cidade de Madre de Deus, a festança agita a orla, de hoje a 24 de junho.

Um dos destaques da programação do São João da Bahia, promovido pelo governo estadual, é a programação no Centro Histórico, que tem início hoje – no Parque de Exposições já será o 2º ciclo. Junto à vasta programação estadual, algumas atrações promovidas pelo município também animarão quem for ao Pelourinho e cercanias, a exemplo de atrações na praça da Cruz Caída e no Santo Antônio Além do Carmo, palcos e nos circuitos Pra Ficar Mió, Pra Lá de Bão, mais a Rota Gastronômica Sabores do Interior e a Trilha das Artes.

Interior

Na cidade histórica de Cachoeira que já se prepara para a celebração do 02 de julho, o ‘São João Feira do Porto 2024’ é o ponto alto dos festejos deste ano. A programação começa amanhã e mistura fé religiosa e as manifestações populares, com homenagem às rezadeiras do tríduo preparatório do São João. Entre as atrações culturais tem bumba meu boi e rodas de samba para quem estiver na cidade por estes dias.

Em Santo Estevão a festa dura os 30 dias do mês, mas a festança principal na Vila Junina começou ontem e vai até segunda-feira. “Estamos com tudo pronto para este grandioso evento, capaz de gerar muitas frentes de trabalho, além de ter o comércio impulsionado”, afirmou o prefeito Rogério Costa.

Ele acrescentou que foi antecipado “a metade do décimo terceiro e o salário dos servidores, injetando assim mais dinheiro na economia local”, disse satisfeito com o movimento positivo na cidade. A expectativa da prefeitura é que mais de 200 mil pessoas passem pelos circuitos dos Festejos Juninos.

O que não faltam são opções em todas as regiões. No Planalto, Vitória da Conquista também festeja de 10 a 29 de junho em diferentes locais. Mas o Arraiá da Conquista alusivo a São João está agitando o Centro Cultural Glauber Rocha desde o dia 18 e prossegue até amanhã (22).

Porto Seguro é outro município que leva os festejos juninos a sério com programação em diferentes locais durante todo este mês. A Passarela da Cultura é o palco principal com atrações de renome e artistas da terra para a programação que começou ontem (20) e termina na segunda-feira.

Ao convidar moradores locais e visitantes, o prefeito Jânio Natal anunciou que além de música e dança, “a festa terá muitas comidas e bebidas típicas, para proporcionar momentos inesquecíveis com amigos e familiares”. Pontuou que a festa foi organizada para acolher a todos e proporcionar momentos de diversão para alguns e de trabalho para outros.

Destino de muitos soteropolitamos e moradores da RMS, além de visitantes de toda a Bahia, a cidade de Amargosa está lotada de foliões juninos, como as demais localidades com programação tradicional da época. Com o tema ‘São João raiz- Aqui, o forró tem história’, o município conta com grade musical focada especialmente no ritmo, entre atrações famosas, como Geraldo Azevedo, e artistas regionais.

“Nós valorizamos os costumes populares e esse ano teremos seis dias de festa, com expectativa positiva de pessoas e de negócios”, afirmou o prefeito Julio Pinheiro, destacando que a previsão é movimentar no período “R$ 40 milhões bem distribuidos entre a população, pelo aquecimentos do comércio e serviços, gerando muitos empregos diretos e indiretos”.