Cantores revelam surpresas para o São João de Salvador: "Tinindo" | A TARDE

Presentes na grade do São João no Pelourinho, anunciada nesta terça-feira, 28, os cantores Dan Valente e André, da dupla com Mauro, revelaram ao Portal A TARDE o que estão preparando para as festas. Nos festejos no Centro Histórico, diversos palcos estarão espalhados pelos largos e praças, fazendo a alegria de baianos e turistas.

“O especial de tocar no Pelourinho é poder tocar próximo dessas famílias, amigos, toda turma que vai com tranquilidade e segurança”, afirmou André, que prometeu ainda “um repertório especial, preparado especialmente para o São João”.

“A gente traz grandes sucessos do forró, e também junto, a nossa patente, que é o sertanejo, tudo misturado para trazer o melhor público que vai continuar com a gente”, completou.

Já Dan Valente, que se apresenta pela terceira vez no evento estadual, contou que fica “muito feliz de estar mais uma vez participando” do São João em sua terra natal. Sem dar muito spoiler, o artista adiantou o que os fãs vão poder curtir.

“Sempre tem um pouco do forró, que a galera vai curtir, das antigas, um pouco do forró mais recente, do Aviões que a galera curte muito, aguarde que o repertório está chegando tinindo, vai ser diferente no São João”, garantiu.

André e Mauro vão se apresentar no sábado, 22, no Largo Pedro Arcanjo. Já o show de Dan Valente acontece na Praça Tereza Batista, na sexta-feira, 21.

