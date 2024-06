Cidade baiana anuncia cantor de 'Casca de Bala' para o São João | A TARDE

O São João de Elísio Medrado, cidade vizinha de Amargosa e distante 230 quilômetros de Salvador, contará com uma atração que tem feito muito sucesso nas plataformas de música e redes sociais: Thullio Milionário.

Thullio é intérprete da canção "Casca de Bala", 'estourada' na internet e que foi parar no 7º lugar mundial de músicas virais do Spotify. Além dele, o prefeito da cidade, Linsmar Moura (PSD), também anunciou, na sexta-feira, 24, Caviar com Rapadura, Virgílio, Danniel Vieira e Edcity.

O São João de Elísio Medrado será realizado de 21 a 24 de junho, na cobertura do Centro de Abastecimento José Luís Almeida da Silva (Jotinha). As demais atrações do evento serão divulgadas nos próximos dias pela prefeitura.

