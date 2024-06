Com a filha do forrozeiro, Osba vai homenagear Dominguinhos | A TARDE

A Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) realizará a 8ª edição do São João Sinfônico, que neste ano homenageia o cantor, compositor e sanfoneiro pernambucano Dominguinhos. O evento acontecerá na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, no domingo dia 16, domingo, às 18h.

A apresentação trará um repertório baseado nas obras deste compositor, um dos grandes ícones da música nordestina, que faleceu em 2013. No repertório, estarão presentes clássicos como “Eu só quero um xodó”, “De volta para o meu aconchego”, “Isso aqui tá bom demais”, com muito forró, xote e baião.

Para interpretar as obras de Dominguinhos em versões sinfônicas ao lado da OSBA, a apresentação terá como convidada a cantora Liv Moraes, filha de Dominguinhos e ex-integrante de sua banda. Liv já lançou dois discos, tendo o forró como pilar de seu trabalho. Também participam da homenagem os cantores e sanfoneiros Marcelo Mimoso e Marcelo Caldi. A direção cênica e roteiro desta apresentação são de Gil Vicente Tavares.

Os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), na plataforma online Sympla e na bilheteria do Teatro Castro Alves.

“O São João Sinfônico segue a premissa da OSBA de ser uma orquestra que atua como extensão de sua sociedade e podemos dizer que esse é hoje um evento muito aguardado no calendário de Salvador e que gera no público baiano uma sensação de grande pertencimento”, afirma o maestro Carlos Prazeres, regente e curador artístico da Orquestra.

