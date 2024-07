Como aproveitar período junino e manter alimentação equilibrada

- Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

O período de festejos juninos no Nordeste é marcado por pratos ricos em calorias, como canjica, arroz-doce, mungunzá, entre outros. Por isso, “moderação” é a palavra-chave para ter uma alimentação equilibrada durante o período.

“Não me dê, não tenho autocontrole”, mostram memes que circulam nas redes sociais sobre o amendoim cozido, por exemplo, e muito consumido durante o período junino. No entanto, em entrevista ao Portal A TARDE, o nutricionista Haroldo Lordello explica que é possível consumir este e outros alimentos calóricos da época, com equilíbrio.

Quantas refeições por dia?

O São João é marcado por uma mesa farta de alimentos ricos em carboidratos, mas segundo o nutricionista Haroldo é importante também se programar para realizar um número fixo de refeições. “Um problema nessa época é que se perde muito a noite com festejos, reduzindo muito o número de refeições principais”, diz o especialista.

Segundo Haroldo é importante realizar pelo menos três refeições por dia, principalmente o café da manhã. “É importante ter um bom consumo de proteínas: queijos, ovos, para balancear o consumo calórico”.

Alimentos ricos em nutrientes

Para manter o equilíbrio, uma das opções é consumir alimentos da época que proporcionem um número maior de nutrientes para o organismo. “Opções saudáveis são o milho cozido, os ovos caipiras, o bolo de fubá, de aipim”, afirma Haroldo.

“O milho e a laranja tem muito carboidrato e vitamina C, que tem antioxidante. A raízes típicas dessa época como o aipim e inhame são ótimas fontes de fibras que vão ajudar no trânsito intestinal e os ovos caipira são uma fonte de proteína mais saudáveis do que o ovo de granja, que são ricos em hormônio e não há resquícios de agrotóxico”, explica.

Pesou a mão no álcool?

“Em relação ao álcool é a consciência”, diz o especialista. Segundo ele, o álcool é uma bebida tóxica para o organismo, principalmente se ingerido em excesso, por isso, o recomendado é evitar. Entretanto, com diversas opções de licor no mercado durante a época junina, fica difícil cumprir a recomendação.

Por isso, é importante ter moderação. “Pode provar um pouco de cada licor, mas o excesso de álcool, vai atrapalhar o correto funcionamento do metabolismo”, reforça o especialista.

“É importante deixar o consumo de álcool para o momento das festas. Se vai ter uma quadrilha na família, guarde esse momento para o consumo de álcool, e sempre se hidrate a cada copo de bebida alcoólica. Ou se o momento de consumir será durante os shows, guarde o consumo de álcool para essas situações, e no restante do dia, hidratação”, complementa.

E o queridinho da época?

Geralmente consumido em grandes quantidades, também é necessário equilíbrio na hora de comer o amendoim cozido. “O amendoim não é um alimento saudável, mas a questão é a quantidade. É um alimento muito calórico e rico em gorduras. Então poucas quantidades, já vão oferecer grandes calorias. É interessante ter moderação”, pondera o especialista.

Conforme diz Haroldo, “a alimentação precisa respeitar nossa cultura, que é de consumir os alimentos típicos das festas juninas. Não tem problema nenhum consumir, desde que haja um balanço”.