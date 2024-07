Confira a ordem dos shows no Parque de Exposições neste sábado

Shows estão marcados para começar às 18h - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

O Parque de Exposições de Salvadorserá palco para artistas como Gustavo Mioto, Bell e Tierry neste sábado, 22, durante o São João da Bahia 2024. Os shows estão marcados para começar às 18h.

Cada atração terá cerca de uma hora para a performance, com apresentações intercaladas no palco e no pranchão.

Veja a ordem dos shows do palco principal:

- Priscila Senna

- Del Feliz

- Gustavo Mioto

- Papazoni

- Bell

- Tierry

Veja a ordem dos shows do pranchão:

- Juliano Madeirada

- Marquinhos Novaes

- Pra Casar

- Will Coelho

O Grupo A TARDE está transmitindo a festa ao vivo, em todos os circuitos, no canal do YouTube A TARDE Play. Assista: