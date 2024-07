'Coreto' abre espaço à cultura junina e fortalece tradição no Parque

- Foto: Osvaldo Barreto

Longe do palco principal da festa de São João da Bahia 2024, no Parque de Exposições, de Salvador, o público tem a opção de curtir sons destinados a cultura junina.

Na noite deste sábado, a dupla Juan e Ravena agitaram um público animado no palco do “Coreto” . A festa foi abrilhantada com a presença do grupo de dança Cabrueira e a quadrilha “Junina CAV”.

O público foi embalado com sucessos como “lume da fogueira”, “cavalinho” e outras canções de São João.