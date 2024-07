Daniela promete versão 'forrozeira' e fala de homenagem de Madonna

- Foto: Denisse Salazar | Ag. A Tarde

Prestes a subir ao palco do Parque de Exposições, em Salvador, neste domingo, 30, Daniela Mercury revelou que quase "teve um troço" ao receber uma homenagem da diva pop Madonna, que fez um show para quase 2 milhões de pessoas no Rio de Janeiro.

Em resposta ao Portal A TARDE, em coletiva de imprensa, a cantora falou sobre as emoções e disse se sentir "reconhecida" pelo trabalho e por sua luta por causas LGBTQIA+, grande motivo pelo qual ela foi lembrada pela artista norte-americana.

"Estou até agora emocionada, quase eu tive um troço quando eu soube que estava no meio dos ativistas, dos artistas, por um trabalho de muitos anos. Fiquei lisonjeada como mulher também, como compositora, uma mistura de arte com pautas fundamentais de direitos humanos. São pessoas que associam seu trabalho a uma luta maior que elas", iniciou Daniela.

"Eu fiquei muito feliz estar ali com aquele grupo de pessoas, com ativistas importantíssimos do mundo, que lutaram pelos direitos humanos, contra o racismo, pela demarcação das terras indígenas, dos povos quilombolas. A gente está nessa luta. Me senti assim poderosa, me senti empoderada, me senti fortalecida, me senti reconhecida como uma artista e como pessoa, cidadã do mundo", completou a artista.

Rainha do Axé, Daniela contou que se preparou durante um bom tempo para trazer um bom repertório para o São João. Dona de performances diferenciadas, ela prometeu incluir o forró no seu leque.

"Eu não resistiria a fazer um espetáculo diferente. Tem dois meses que eu estou quebrando a cabeça. Nós do Axé somos do Carnaval, mas somos do São João também. A vida inteira nós assistimos a repertórios relacionados ao São João. Então, os meus álbuns todos tem muitas canções. Eu fiquei dividida em relação ao repertório, mas resolvi também trazer um repertório de canções que eu amo", garantiu Daniela Mercury.

