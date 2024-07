Del Feliz critica música de Juliette: “Limite de tudo é o respeito”

“Se fosse uma música minha, ficaria triste”, afirmou Del - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Atração do Parque de Exposições neste sábado, 22, Del Feliz comentou a polêmica envolvendo a ex-BBB Juliette Freire e sua música “Vem Galopar”, uma adaptação de “Pagode Russo”, de Luiz Gonzaga. Questionado pelo Portal A TARDE sobre o assunto, ele afirma que faltou respeito na letra da canção, que substitui o refrão clássico por outro de conotação sexual.

“Eu respeito a diversidade, mas acho que o limite de tudo é o respeito. Eu não estaria confortável na condição de compositor se alguém pegasse uma música minha e destruísse, falando outra coisa que eu não comungo. Eu acho que é uma questão de respeito”, opinou o cantor, que disse ainda não se importar que artistas de outros gêneros cantem forró apenas no São João:

“É legítimo, eu não sei em que medida o contratante vai deixar a festa estruturada nessas pessoas, não seria justo porque você estaria expulsando os donos da casa, mas é legítimo. Roberto Carlos vem para cá cantar forró, Amado Batista, mas eu como compositor tenho dificuldade de cantar qualquer coisa que eu não concorde, então, imagine você cantar uma música que você tem como filho, e de repente essa música é descaracterizada totalmente”, completou ele.

“Se fosse uma música minha, ficaria triste”, afirmou Del, deixando claro que não pensa isso só por ser Juliette.

O forrozeiro também aproveitou para dar uma passadinha na transmissão do Grupo A TARDE. Em entrevista ao A TARDE Play, Del destacou a luta dos forrozeiros para manter a tradição do gênero musical viva nas festas juninas. Ele, que foi padrinho da campanha que transformou o forró em Patrimônio Cultural do Brasil, agora segue na luta para que este se torne Patrimônio da Humanidade.

“É muito bacana, para um menino que veio do Barreto de Riachão, é muita ousadia né. Eu vivia nessa coisa das manifestações culturais, então é uma paixão verdadeira, e eu acho que é legítimo a gente não é defender exatamente, mas fazer jus àquilo que a gente ama e que a gente faz com tanto prazer, sobrevive disso, eu acho que é natural que a gente pense coletivamente e dê a nossa parcela de contribuição”.

