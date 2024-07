Neto de Luiz Gonzaga nega autorização para música de Juliette

O hit em questão faz parte do novo projeto musical de Juliette - Foto: Redes Sociais

Parece que a polêmica envolvendo a nova música de trabalho da cantora Juliette está longe de acabar. Neste sábado, 22, o neto de Luiz Gonzaga, o cantor e compositor Daniel Gonzaga, afirmou que a família não autorizou o lançamento do hit “Vem Galopar”, que tem influência do clássico “Pagode Russo”, de Gonzagão.

A música de Juliette tem gerado tititi desde que chegou aos streamings, isso porque a letra tem sido criticada por algumas pessoas. Após comentários negativos, a artista garantiu que a produção teve autorização da família de Gonzagão, que administra os direitos autorais da obra do célebre cantor falecido em 1989. Porém, Daniel Gonzaga nega essa autorização.

“Me deparei com uma polêmica que me marcaram aqui, parece que a cantora Juliette lançou uma música que tem alguma coisa a ver com meu avô e João Silva. O título dizia autorização da família Gonzaga, eu to aqui e espero que compartilhem esse vídeo, dizendo que ninguém autorizou nada da minha família", afirmou.

“Essa música é de propriedade da Universal, eles lançaram porque quiseram. Anteriormente essa música havia sido pleiteada para ser gravada pela Anitta, e nem autorização eles pediram. Então não há uma autorização formal da família Gonzaga, a música é deles, eles fazem o que quiserem, a realidade tem sido assim cada vez mais”, explicou o neto de Gonzagão.

No vídeo publicado, Daniel seguiu falando de situações que ele acredita ser um desmonte na cultura e afirmou que isso tem acontecido há muito tempo. “Inclusive vem acontecendo em outro lugar, querem mudar o nome da missa do vaqueiro para festa do Jacó, apagando mais de 50 anos de história.”

Voltando para a música da ex-bbb, o compositor acrescentou: “Vocês façam o que quiserem, só não digam que a família Gonzaga ou família Silva autorizou”.

Daniel finalizou pedindo que se tenha uma atenção maior para a cultura.

Juliette rebateu

Em nota, a produção de Juliette garantiu que a Universal Publishing garantiu que a família de Luiz Gonzaga e João Silva haviam permitido a releitura.

“Assessoria de Juliette informa que a cantora, que respeita, exalta e difunde a obra de Luiz Gonzaga e João Silva, solicitou à Universal Publishing [editora] que as famílias de Gonzaga e Silva autorizassem o lançamento da música, independentemente se a editora fosse detentora dos direitos”, iniciou o texto.

“A Publishing garantiu à Juliette que a família de Luiz Gonzaga e João Silva havia autorizado o lançamento da música, não havendo qualquer restrição quanto a isso. A editora também afirmou à cantora que familiares ouviram o resultado e que gostaram da versão”, completaram.

“Juliette afirma que não é ela a responsável pelos trâmites legais que envolvem a liberação de fonogramas. Com absoluto respeito aos familiares e à obra de Luiz Gonzaga e João Silva, a cantora lamenta e se coloca à disposição para entender e dialogar com todos os envolvidos”, finalizou.