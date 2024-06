Del Feliz, Márcia Fellipe, Dammys e + agitam último dia do Camaforró

- Foto: Divulgação

O Camaforró chega neste sábado, 15, ao terceiro e último dia. A festa abre as comemorações do São João da Região Metropolitana de Salvador e acontece desde a quinta-feira, 13.

No palco principal, a festa terá shows de atrações como Del Feliz, Márcia Fellipe e Devinho Novaes.

No Caramanchão Miguelão do Forró e na Vila da Cultura também haverá apresentações musicais com diversos artistas locais.

Confira a programação.

Atrações do palco principal:

15 de junho (sábado)

Virado no 70

Del Feliz

Devinho Novaes

Márcia Fellipe

Mari Fernandez

Atrações do Caramanchão Miguelão do Forró

15/6 (sábado)

19h - Banda Forró no Grau

20h30 - Dammys

22h - Robson Ciole

0h - Zé Duarte

1h30 - Bruno Almeida

Atrações da Vila da Cultura

15 de junho (sábado)

18h - Grupo Mix Dance

18h30 - Junina Phoctá

19h10 - Arraiá Contemporâneo

19h50 - Junina Popular

20h30 - Junina Capelinha do Forró

21h10 - Raízes da Terra

21h50 - Grupo Cultural Eremim

22h30 - Grupo Ciranda

23h - Arthur Luz, Gustavo Medeiros e Alan Rosa

0h - Banda Tempero Nordestino