SSP soma mais de 41 mil pessoas em dois dias do São João da Bahia

- Foto: Fernando Vivas/GOVBA

Mais de 41 mil pessoas curtiram os shows do São João da Bahia 2024 no Parque de Exposições Agropecuárias de Salvador. Público é contabilizado através das câmeras do Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública.

| Foto: Fernando Vivas/GOVBA

Em números absolutos, 41.867 pessoas passaram pelos Portais de Abordagem nos dois dias da festa.



No primeiro dia, os analíticos do Sistema que promovem a contagem a partir da captura das faces, descartando as repetições, contabilizaram 23.297 mil pessoas. Na sexta-feira cerca de 18.570 mil para curtiram as atrações.

O indicativo de público realizado pela ferramenta auxilia no emprego das equipes policiais e de bombeiros ao longo de todo o evento.