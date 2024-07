“Estamos fazendo a festa por ele”, diz Paulinho Boca sobre Kocó

Artista se apresentou neste domingo no Largo do Pelourinho - Foto: Bernardo Rego | Ag. A TARDE

Um dos grandes nomes da música baiana, Paulinho Boca de Cantor se apresentou na noite deste domingo, 23, no Largo do Pelourinho durante o São João da Bahia. No repertório, o artista, natural do município de Santa Inês, trouxe clássicos do forró, que segundo ele, deve ser o protagonista da festa.

Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, Paulinho exaltou o cantor Clóvis Figueiredo Leite, o Kocó, que morreu aos 72 anos, em fevereiro. Líder da banda Lordão, ele foi o homenageado pelo São João da Bahia deste ano.

“Comecei a cantar nos anos 60 em orquestra, e ele já existiu. Lordão é uma banda do interior que é muito conhecida, e a gente está homenageando não só o Kocó, mas também o Zelito Miranda, então, é uma homenagem sincera do povo da Bahia aos artistas que passam por aqui fazem a festa e nos deixam, mas a gente continua fazendo a festa por eles”, celebrou Paulinho.

O cantor também falou sobre a alegria de estar no Centro Histórico mais uma vez tocando grandes sucessos e animando o público baiano.

“O Pelô sempre é diferente, tem essa coisa da ancestralidade, a gente sente que está aqui desde 1500, a gente se sente muito bem aqui e fica muito feliz quando volta sempre pra fazer a festa, você vê que maravilha, o público maravilhoso, a gente curtiu muito, eu curto toda vez, cada vez é uma coisa diferente”, destacou.

Paulinho frisou que faz questão de cantar forró durante o São João, mas ressaltou que às vezes coloca “Preta Pretinha” no repertório, mas em ritmo de forró. A canção fez o maior sucesso graças aos Novos Baianos, do qual ele foi um dos membros fundadores.

“São João, eu comecei a fazer na minha carreira solo, que é desde 1979. E eu faço questão de privilegiar o ritmo do forró. No São João eu só canto forró, adoro os clássicos do forró, Luiz Gonzaga, tenho músicas autorais também, porque eu fiz um disco só de forró. A essência do São João é esse forró que o público tem no inconsciente popular, então quando a gente manda Luiz Gonzaga, todo mundo vem junto, Jackson do Pandeiro, enfim, o forró que é a cara do São João, e o São João da Bahia tem que ter muito forró, e tem que ser forró que é essa essência do nosso São João”, frisou.

