Fãs de Priscila Senna se desdobram para ver outro show da cantora

Diego Oliveira tem o nome da cantora tatuado no braço - Foto: Eleonora Leão | Ag. A TARDE

Os fãs da cantora Priscila Senna foram ao delírio com a apresentação da artista no São João da Bahia, no Parque de Exposições, e ainda vão encarar mais outra apresentação da artista, na capital baiana, neste sábado, 22.

>>> São João 2024: Confira programação do Parque de Exposições de Salvador

>>> Priscila Senna canta no Parque após acidente e se emociona: “Difícil"

Diego Oliveira revelou em entrevista ao Portal Massa! que as músicas de Priscila Senna ajudaram a ele superar um momento difícil na vida. "Eu conheci a Príncipe da Sena, através da minha irmã, que é fã, que tá aqui do meu lado. Eu tava passando por uma trajetória muito difícil, né, e minha irmã me apresentou ela e então a sofrência dela me transformou. Em vez de eu sofrer, eu sofri de amor por ela" afirmou o jovem.

Com o nome da cantora tatuado no braço, Diego foi ao Parque de Exposições apenas para assistir o show da artista e ainda contou que vai assistir outra apresentação dela neste sábado, 22, em Paripe.

A jovem Rafaela Oliveira também compareceu ao local apenas para prestigiar Priscila e rasgou elogios para a apresentação. "O show maravilhoso, como sempre. Apesar de ela estar abalada com o que aconteceu lá em Aracaju, ela entregou, como sempre. Só vim por causa dela e já estou indo embora", revelou.

| Foto: Eleonora Leão | Ag. A TARDE

O Grupo A TARDE está transmitindo a festa ao vivo, em todos os circuitos, no canal do YouTube A TARDE Play. Assista: