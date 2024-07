Priscila Senna canta no Parque após acidente e se emociona: “Difícil"

Cantora esteve envolvida em uma situação trágica nesta semana - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Responsável por abrir os shows do São João da Bahia no Parque de Exposições, neste sábado, 22, Priscila Senna emocionou os fãs que compareceram ao local para prestigiar a artista. Ela esteve envolvida em uma situação trágica nesta semana: um jovem de 20 anos morreu ao bater a moto que conduzia contra um ônibus da cantora, em Aracaju, na madrugada de sexta-feira, 21.

Durante a apresentação, a cantora foi ovacionada pelo público após revelar que estava bastante emocionada. "Gostaria de dizer que é uma honra cantar no São da Bahia. Tiveram algumas coisas que aconteceram que me entristeceram um pouco de lá pra cá, mas não tem nada a ver com esse São João maravilhoso, tá gente? Quero falar pra vocês que eu tô muito feliz de estar aqui com vocês", disse”.

Sem citar o acidente, a artista disse que vive um momento difícil. "Muito obrigada, está sendo um pouco difícil pra eu cantar hoje, não vou assumir pra vocês, mas eu tô fazendo o meu melhor e dando o meu melhor pra vocês, tá bom? Eu amo vocês, obrigada", completou.

