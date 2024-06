Festa no Parque de Exposições tem quase 100 atrações nesta semana

No Parque, os portões abrem às 17h todos os dias, exceto no 2 de julho - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O São João de Salvador foi antecipado neste ano com os shows no Parque de Exposições que começaram na quinta-feira, 13, e terminaram na madrugada deste domingo, 16. Mas a festa ainda está longe de acabar. Para as próximas semanas, quando se celebram o São João e o São Pedro, quase 100 atrações prometem agitar o local de novo.

Fazendo jus ao tema de “O maior São João do mundo”, o evento será retomado, primeiro, nesta sexta-feira, dia 21, com o ápice na próxima segunda-feira, 24, data do São João. Depois da maratona, a festança continua a partir do dia 28 e termina oficialmente no feriado do 2 de julho.

No Parque, os portões abrem às 17h todos os dias, exceto no 2 de julho, quando a abertura será às 13h. O fechamento acontece às 0h. Não há estacionamento disponível e é proibida a entrada de materiais perfurocortantes, alimentos e/ou bebidas no evento.

Grade diversa

Do arrocha ao tradicional forró, passando pelo pagodão baiano e até pelo axé, diversidade é o que não falta na grade. Na sexta-feira, 21, se apresentam Péricles & Leonardo, Clayton & Romário, Marcynho Sensação, Ana Castela e Limão com Mel.

No dia 22, sobem ao palco Priscila Senna, Del Feliz, Gustavo Mioto, Papazoni, Bell e Tierry. Na sequência, domingo 23, estão previstos Filomena Bagaceira, Diego & Victor Hugo, Eric Land, Luan Santana, Marcos e Belutti e Tarcísio do Acordeon.

Para a segunda de São João, cantam Juciê, Lauana Prado, Murilo Huff, Zé Vaqueiro, Dorgival Dantas e Thiago Aquino.

Indo para a semana do São Pedro, na sexta dia 28, são atrações Pedro Libe, Raphaela Santos, Lincoln Simone Mendes, Kevy Jonny e Calcinha Preta. No sábado, 29, dia dedicado a São Pedro, nomes como Dan Valente, Japinha Conde, Iguinho & Lulinha, Wesley Safadão, Parangolé e Bruno Rosa agitam a noite.

No domingo, 30, JM Puxado, Rafa e Pipo, Silvanno Salles, Daniela Mercury, Xand Avião e Timbalada dão seguimento à festa. Começando o mês, a segunda, 1º de julho, será com Caviar com Rapadura, Flávio José, Estakazero, Mari Fernandez, Nattan e Jonas Esticado.

Encerram a programação oficial junina no dia 2 de julho, Forró dos Plays, Vitor Fernandes, Manu Bahtidão, Henry Freitas, Leo Santana e Pablo.

Pranchão e Coreto

Além do palco, quem for ao local vai curtir também atrações que irão se apresentar no pranchão, mais perto do povo, e também em um Coreto, para fortalecer a tradição junina.

Se apresentam no Pranchão Dois Amores, Vitinho e TK o Rei do Bar (sexta, 21); Forró Saborear, Pra Casar e Wil Coelho (sábado, 22); Junior Marques, Franquinho Vaqueiro e Marquinhos Navais (domingo, 23); Licor com Mel, Eline Martins e Dan Ventura, na segunda, 24.

E, para finalizar, entre os dias 28 de junho e 2 de julho irão se apresentar Seu Maxixe, As Nandas e Alice Moraes (sexta, 28); Me Siga e Luana Matos (sábado, 29); Forró do Tico e André e Mauro (domingo, 30); Rode Torres e Berguinho (segunda, 1º de julho); Jow e La Fúria finalizam a programação do Pranchão, na terça, dia 2 de julho.

Vale lembrar que quem for ao Parque de Exposições, pode, além de se divertir, também pode ajudar a campanha Bahia Sem Fome, levando 1Kg de alimento não perecível para ser entregue no ponto de coleta dentro do espaço.