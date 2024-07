Festejos juninos de Cruz das Almas contam com ações sociais do Governo

- Foto: Feijão Almeida/GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) esteve, na manhã deste domingo, 23, em Cruz das Almas, no Recôncavo Baiano. O Governo do Estado tem investido em 226 cidades, no maior São João do país, dentre elas Cruz das Almas, um dos destinos mais procurados da Bahia nesta época do ano e onde, segundo o governo, são esperadas mais de 500 mil pessoas pelo circuito principal durante os cinco dias de festa.

“Significa um aquecimento importante para a economia do município, entre pousadas, restaurantes, bares, mercados e feiras. Patrocinamos bandas e artistas, mas o investimento mais forte é em segurança pública e saúde, para que tenhamos um ótimo São João”, pontuou o governador.

As ações sociais também estão presentes em Cruz das Almas, com as campanhas “São João Não Combina com Racismo”, da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial (Sepromi), e “Elas à Frente nas Feiras" e “Oxe me Respeite”, da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM). “As pessoas estão aceitando a importância de uma campanha educativa e informativa sobre violência, importunos e assédio em uma festa de grande aglomeração de pessoas. Vamos fortalecer cada vez mais, porque precisamos dialogar com a sociedade sobre as relações de gênero. Estamos chegando a quase 50 municípios neste São João, nos principais destinos”, comentou a secretária da SPM, Elisângela Araújo.

O movimento é apoiado pelo funcionário público Antônio Carlos Jesus, presente nos festejos de Cruz das Almas. “Acredito que as mulheres precisam garantir os seus direitos. Então, eu, como homem, apoio e respeito todas as mulheres. Tenho três filhas e também quero que elas sejam respeitadas. Não é não!”, afirmou.

“Acho uma ótima a campanha sobre as mulheres, sobre a violência contra as mulheres. Não merecemos que homem nenhum encoste a mão na gente. Somos guerreiras e os homens precisam nos respeitar. Sou mulher e quero respeito”, enfatizou a auxiliar de serviços gerais Luciana Santana, 48.

O São João de Cruz das Almas é um espetáculo com mais de 30 anos de tradição, com dois circuitos: o Luiz Gonzaga, que reúne os grandes shows à noite, e o circuito alternativo Oton Silva, durante o dia. Neste domingo, são esperadas atrações como Adelmário Coelho, Danniel Vieira, Wesley Safadão e Kevi Jhonny.

Ainda neste domingo, 23, Jerônimo acompanhará o arraiá de Conceição do Almeida e Amargosa.