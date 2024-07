Jerônimo visita obras do Hospital Regional de Alagoinhas

O novo Hospital Regional de Alagoinhas ficará a 107 quilômetros de Salvador. - Foto: Divulgação Governo da Bahia

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) visitou na manhã deste domingo, 23, as obras do novo Hospital Regional de Alagoinhas, cidade que fica a 107 quilômetros de Salvador. O gestor conheceu e discutiu as etapas do projeto de construção.

Leia mais:

>> "Rei da Seresta" é solto no mesmo dia e volta a fazer show no São João

>> Confira previsão do tempo para a noite de São João em Salvador

Localizada às margens da BR-110, a unidade terá 180 leitos, sendo 30 de terapia intensiva (UTI), para atendimento adulto e pediátrico. Serão oferecidos serviços em alta complexidade nas áreas de neurologia, neurocirurgia, oncologia e assistência cardiovascular. Haverá, ainda, uma ala dedicada para saúde mental.

"Aqui, nós estamos com 22% das obras em execução. A expectativa nossa é de que, no mês de julho de 2025, a gente possa voltar para entregar o equipamento. Ele vai, realmente, atender toda a região, que precisa de um hospital com esse porte, inclusive com ambiente de emergência. A regulação vai sentir o impacto positivo desse hospital”, afirmou o governador.

Segundo o governo, hospital vai funcionar como referência para 33 municípios de toda a região nordeste do estado, atendendo tanto demandas espontâneas quanto referenciadas pela Central de Regulação de Urgências do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Regional de Alagoinhas e de Ribeira do Pombal, além da Central Estadual de Regulação (CER). Estima-se que sejam realizadas 1.800 internações por mês e 21 mil consultas ambulatoriais.

| Foto: Matheus Landim/GOVBA

De acordo com o superintendente de Atenção Integral à Saúde (Sais), da Secretaria da Saúde (Sesab), Carlos Figueiredo, o empreendimento vai impactar nas vidas de, aproximadamente, 1 milhão de pessoas: "é muito importante porque aumenta a resolutividade dos pacientes dentro dessa macrorregião, sem a necessidade de deslocá-los para outras unidades em macrorregiões diferentes do nosso estado, como, por exemplo, para a região leste, onde está a nossa capital do estado".



O projeto está previsto para ser concluído em maio de 2025. O investimento é superior a R$ 161 milhões. Ele contempla uma área de mais de 80 mil metros quadrados.

A construção está sob a supervisão da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), por meio da Companhia de Desenvolvimento Urbano (Conder). Nessa etapa da obra, atuam 90 trabalhadores, número que pode chegar a 250 nas próximas fases.

O governador prometeu voltar a Alagoinhas em julho para inaugurar a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e o Hospital Materno-Infantil da cidade. Ambos os equipamentos já estão prontos.