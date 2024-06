Flor de Maracujá e Tio Barnabé agitam Pelourinho nesta quinta | A TARDE

As bandas Flor de Maracujá e Tio Barnabé vão animar mais uma edição do ensaio gratuito “Forró do Bom”, no Pelourinho. A segunda edição do ensaio de São João acontece nesta quinta-feira, 30, às 19h, no Largo Quincas Berro D’Água.

>>> Confira as atrações do São João na Bahia

>>> Ipiaú e mais: veja cidades que tem festa de São Pedro

Para o evento, os grupos prometem levar muita diversão e música boa. Serão dois shows completos (um de cada grupo) e os ensaios ainda contarão com convidados especiais.

O Forró do Bom, projeto com as bandas Flor de Maracujá e Tio Barnabé, conta com apoio da Superintendência de Fomento ao Turismo (SUFOTUR), do Governo do Estado da Bahia.

Publicações relacionadas