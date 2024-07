Forró na Feira chega à quarta edição em 2024

Evento terá mais de 30 atrações - Foto: Divulgação

O Forró na Feira chega à sua 4ª edição em 2024. O evento terá início no próximo domingo, 23, a partir das 10h. Serão quatro dias de música e mais de 40 horas de shows no forró no bairro de Paripe, em Salvador.

A finalidade da festa é tornar o maior Mercado Público do Subúrbio Ferroviário de Salvador, conhecido como Centro de Abastecimento de Paripe, em multicultural. O equipamento pertence ao Governo do Estado da Bahia, abriga 153 boxes e tem 171 feirantes.

Mais de 30 atrações do forró, piseiro, sertanejo, arrocha e samba junino vão se apresentar no palco do evento.