Forró "raiz" atrai casais e famílias para o São João do Pelô

Nesta sexta-feira, 21, foi dada a largada nas apresentações musicais no Pelourinho - Foto: Dara Medeiros | Ag. A TARDE

O São João da Bahia é diferenciado e tem festejos para todos os gostos, seja para os fãs de um forró raiz, seja para os que preferem shows de outros grandes artistas nacionais. Na 'capitá' não é diferente.

>>> Vovô do Ilê celebra forró do Pelô: “Preferimos o tradicional”

Nesta sexta-feira, 21, foi dada a largada nas apresentações musicais no Pelourinho, e a sensação da galera que escolheu ir curtir o ‘forrozinho’ tradicional é de estar voltando para a infância e adolescência.

Com canções para dançar agarradinho, comidas típicas, brincadeiras para toda a família, o Centro Histórico ganhou uma atmosfera romântica que atraiu uma galera boa.

Quem vem, aprova!

Ana Flora é da Baixa de Quintas e veio acompanhada do marido, Renildo Pelegrini. Apaixonados pelo São João e encantados com o Pelourinho, eles já colocaram as comemorações do local no calendário e marcam presença todo ano.

O casal elogiou o primeiro dia de festa. "Está com uma boa organização, a decoração está ótima, a segurança, os espaços", disse Ana.

O casal Ana Flora e Ronilson | Foto: Dara Medeiros | Ag. A TARDE

Quem também acabou marcando presença foram as colegas de trabalho Mirelle Souza e Daiana Ferreira. Elas trabalham no bairro do Comércio e decidiram sextar antes de ir para casa. Curtindo um bom licor, elas aproveitaram os shows gratuitos na Praça da Sé, no forró pé de serra da Estação São Pedro.



Mirelle mora no bairro da Mata Escura e vai viajar para o interior neste fim de semana, mas aproveitou para ver o movimento. "A gente, na verdade, estava indo para casa e passou para poder dar uma olhadinha", explicou.