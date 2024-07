Vovô do Ilê celebra forró do Pelô: “Preferimos o tradicional”

Além do forró, Vovô tem o desejo de fortalecer o movimento do samba junino - Foto: Flávia Barreto | Ag. A TARDE

A festa junina no Pelourinho começou oficialmente nesta sexta-feira, 21. Quem marcou presença no local foi o Vovô do Ilê. Apesar de se considerar um “urbano", ele expressou ter muito carinho pelo São João.

"Eu curto muito as festas juninas na Liberdade. Domingo mesmo, eu vou sair no samba na Liberdade. Gostamos do forró de pé de serra, não desse forró moderno, eletrônico. Essas festas juninas modernas não têm a nossa cara", afirmou.

Aproveitando o clima junino, Vovô do Ilê também compartilhou detalhes sobre o “Arr’Aiyê", que aconteceu no último domingo, 16. "O Arraiá do Ilê é uma festa que faz parte do nosso calendário. No Ilê Aiyê, estamos em uma região com forte tradição de festa junina, reza de mês de Maria e reza de Santo Antônio. A liberdade sempre foi um elemento importante para nós", explicou.

Quando perguntado sobre as mudanças no São João ao longo dos anos, o fundador do Ilê Ayiê disse que há muita diferença entre o passado e agora. "Muita coisa mudou. Cantores de outros segmentos querem participar do São João, mas nós preferimos o São João pé de serra, tradicional, das comunidades. Curtimos muito e lutamos pela preservação e valorização desse movimento tradicional nos bairros de Salvador”.

Além do forró, Vovô tem o desejo de fortalecer o movimento do samba junino. "Eu tenho 72 anos, nasci e fui criado nesse ambiente. Hoje, temos espaço para eventos na Senzala do Barro Preto e estamos abertos para essas manifestações culturais genuínas e perpetuadas", completou.

