Ilê Aiyê faz arraiá solidário neste domingo

Entrada será mediante a doação de 1kg de alimento não perecível - Foto: Divulgação

O clima junino vai invadir a Senzala do Barro Preto no próximo domingo, 16, durante mais uma edição do tradicional Arraiá do bloco afro Ilê Aiyê, a partir das 15h. O Arr’Aiyê do mais belo dos belos promete uma celebração rítmica, incluindo arrasta-pé, forró, samba, memória, identidade e ancestralidade. Desta vez, a entrada será mediante a doação de 1kg de alimento não perecível, que será enviado para ajudar o Programa Bahia Sem Fome.

Os portões abrirão às 15h. São atrações do Arr’Aiyê a banda Chá de Arueira, o arrastão externo de samba junino do Fogueirão, o grupo Samba Tororó, além, claro, da anfitriã Band’Aiyê, com sua percussão e musicalidade afro.

Reconhecido como Patrimônio Cultural de Salvador, o samba junino estará representado no arraiá do Ilê. O Fogueirão é conhecido por manter vivo o legado africano na Bahia através da mistura da música percussiva com as manifestações culturais juninas. Já o Samba Tororó participa com seu característico samba duro, gênero de identidade genuinamente soteropolitana.