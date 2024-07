Forró tradicional no Pelô começa com animação de Virgílio

Quem começou animando o Largo foi o forrozeiro Virgílio - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

A festa no Pelourinho foi oficialmente aberta nesta sexta-feira, 21. Com o tema São João da Bahia: O Maior do Mundo é Nosso, o Largo do Pelourinho, os espaços Quincas Berro D’Agua e Pedro Archanjo, as praças Tereza Batista e Terreiro de Jesus, além da Sala de Reboco recebem atrações programadas para começar às 17h.

Forrozeiro para ninguém botar defeito, o cantor Virgílio deu início aos festejos com um show de arrepiar no início da noite e agitou o público com os seus maiores sucessos.

Em entrevista ao Portal MASSA!, Virgílio relembrou a trajetória dele no São João do Centro Histórico e comemorou o fato de estar responsável pela abertura deste ano.

"Eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Já cantei outras vezes nas outras praças, já cantei nas pracinhas que têm aqui, e hoje eu estou abrindo o primeiro dia do São João. Olha que maravilha! Estou muito feliz", celebrou.

Com um estilo único, o artista trouxe o gosto do interior para a capital baiana, exaltando a cultura e a tradição junina.

O Grupo A TARDE está transmitindo a festa ao vivo, em todos os circuitos. Confira: