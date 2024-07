Fotos: Fluxo na Rodoviária de Salvador aumenta com chegada do São João

- Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

O fluxo de pessoas no Terminal Rodoviário de Salvador começa a aumentar com a proximidade do São João. Confira as imagens feitas pelo fotógrafo Raphael Muller, de A TARDE, nesta quarta-feira, 19.

| Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

| Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

| Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

| Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

| Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

| Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

| Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

| Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Segundo a Agerba, entre quinta-feira, 20, e sábado, 22, cerca de 150 mil pessoas devem passar pela Rodoviária de Salvador.

Ainda de acordo com a Agerba, o pico no movimento do Terminal Rodoviário de Salvador deve acontecer na sexta-feira, 21. Neste dia, é esperado que, pelo menos, 47 mil embarques e cerca de 105 mil usuários passem pelo terminal.

Para atender a demanda de embarques, foram autorizados 400 horários extras além dos 540 oficiais neste período. Outros horários extras poderão ser oferecidos pelas empresas caso a demanda exija.

Os destinos mais procurados pelo passageiros são: São Francisco do Conde, Santo Antonio de Jesus, Amargosa, Cachoeira, São Félix, Muritiba, Castro Alves, Senhor do Bonfim, Vitória da Conquista, Cruz das Almas, São Felipe, Irecê, Itaberaba, Piritiba, Itabuna, Ilhéus, Ibicuí, Porto Seguro, Litoral Norte, Chapada Diamantina, Alagoinhas e Serrinha.

