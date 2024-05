Governo do Estado abre inscrições para editais do São João 2024 | A TARDE

O Governo do Estado da Bahia publicou, na edição do Diário Oficial desta quarta-feira, 17, editais para a seleção e contratação de grupos de samba junino, trios/quartetos nordestinos e quadrilhas juninas. O edital de bandas e artistas foi publicado no dia 16 de abril.

>>> Confira as atrações do São João na Bahia

Os habilitados participarão do São João da Bahia 2024 e demais festejos juninos, que se realizarão nos meses de junho em Salvador. Cada edital tem suas particularidades. No entanto, todos têm inscrições abertas de 18 de abril até 7 de junho.

A divulgação dos selecionados acontece no dia 14 de junho. A seleção tem o objetivo de compor a grade da programação artística e decoração dos eventos realizados e patrocinados pelo Estado da Bahia em junho, em Salvador.

Nos editais podem participar pessoas jurídicas e físicas que atendam às exigências contidas no texto publicado. Somente serão aceitas inscrições feitas presencialmente e mediante apresentação dos documentos requisitados. Podem ser feitas com preenchimento de formulário disponibilizado no site da Sufotur, acompanhado da documentação de regularidade jurídico-fiscal e do material artístico e entregues no protocolo geral da Sufotur (3ª Avenida, nº 390, Térreo, CAB), das 8h30 às 18h.

O São João da Bahia 2024 é promovido pelo Governo do Estado da Bahia, por meio da Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia (Sufotur).