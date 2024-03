Confira as atrações do São João na Bahia | A TARDE

Dizem que o ano na Bahia só começa quando o Carnaval termina. Porém, o que não acaba mesmo é a expectativa por mais festa. Passado o axé da folia momesca, agora, o planejamento é para curtir o forró do São João.

E opção é o que não falta: de Salvador ao interior do estado, lugares como Cruz das Almas, Santo Antônio de Jesus e Amargosa atraem milhares de visitantes de todas as partes do país, que se encantam com a animação do período junino.

E para quem deseja se programar, o Portal A TARDE reuniu as principais atrações dos destinos mais procurados da Bahia.

Confira:

AMARGOSA: 19 A 24 DE JUNHO

Palco principal: Estakazero, Flávio José, Geraldo Azevedo, Heitor Costa, Henry Freitas, Lara Amélia, Lauana Prado, Magníficos, Marília Tavares, Mateus & Kauan, Santanna, Tayrone, Xand Avião e Waldonys.

Palcos compostos apenas por artistas locais: Oficina do Forró, Júnior Bastos, Franklin e Mira, Caçula do Forró, Peu Meurray, Bando Farinha de Guerra, Fábio Carneirinho, Samir Sanfoneiro, Stellinha, Vitor Ravel, Miula Sanfoneira, Alex Bahia, Cantação, Capim Guiné, Taís Mendes, Trupe D’Girassol, Tubaína Mortadela e Pão, Sol Black, Veloso e Caetano, Vitor Ravel, Frutos da Terra e Bumba Meu Boi.

ANGUERA: 22 A 24 DE JUNHO

Tayrone, Devinho Novaes, Henry Freitas, Iguinho e Lulinha, Cavaleiros do Forró, Bete Nascimento, Brenno Oliveira, Aline Fernandes, Eber Lima & Miguel, Catuaba Com Amendoim e Banda Dy3.

CACULÉ: 21 A 23 DE JUNHO

Japãozin, Joelma, Lucy Alves, João Bosco e Vinícius, Leleu de Zé de Chico, Maria Cecília e Rodolfo, Rony Barbosa e Guilherme Silva.

CONCEIÇÃO DA FEIRA: 20 A 24 DE JUNHO

Calcinha Preta, Iguinho e Lulinha, Limão com Mel e Heitor Costa.

CONCEIÇÃO DO ALMEIDA: 22 A 24 DE JUNHO

Tarciso do Acordeon, Solange Almeida, Silvano Salles, Parangolé, Heitor Costa, Michele Andrade, Forrozão das Antigas, Virgílio e Caviar com Rapadura.

CRUZ DAS ALMAS: 20 A 24 DE JUNHO

Wesley Safadão, Zé Neto e Cristiano, Calcinha Preta, Alcymar Monteiro, Mari Fernandez, Dorgival Dantas, Santanna, Adelmario Coelho, Tayrone, Flávio José, Matheus & Kauan e Solange Almeida.

GANDU: 21 E 24 DE JUNHO

Zé Vaqueiro, Tarcísio do Acordeon, Xand Avião, Dorgival Dantas, Tayrone e Jaldo Rodrigues.

IAÇU: 21 A 24 DE JUNHO

Flor Serena, Nadson Ferinha, Mano Walter, Jonas Esticado, Batista Lima, Naiara Azevedo e Estakazero.

IRECÊ (sem data confirmada)

João Gomes, Dorgival Dantas, Solange, Flávio Leandro e Bruno & Marrone, Devinho Novaes, Walkyria Santos, Jonas Esticado, Léo Santana, Iguinho e Lulinha e Ritchie.

ITABERABA: 13 A 16 DE JUNHO

Calcinha Preta, Bell Marques, Batista Lima, Mastruz com Leite e Fulô de Mandacaru.

JEQUIÉ: 14 A 24 DE JUNHO

Até a data desta publicação. só foram anunciados Xand Avião e Zé Neto e Cristiano.

SANTO ANTÔNIO DE JESUS: 20 A 24 DE JUNHO

Wesley Safadão, Maiara & Maraisa, Xand Avião e Dorgival Dantas foram confirmados como atrações principais.

SAPEAÇU (ainda sem data confirmada)

Até a data desta publicação, só foram anunciados Psirico, Flávio José, João Almeida, Rasga Tanga e Kart Love.



SERRINHA: 21 A 25 DE JUNHO

Até a data desta publicação. só foram anunciados Tarcísio do Acordeon e Toque Dez.