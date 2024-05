Confira atrações do Arraiá dos Caboclos, em Saúde, na Bahia | A TARDE

A Prefeitura de Saúde, no interior da Bahia, anunciou as atrações do Arraiá dos Caboclos de 2024, festejo de São João que promete agitar a cidade. A programação vai acontecer entre 22, 23 e 24 de junho e um dos destaques é a banda Limão com Mel.

>>> Atrações do São João de Lençóis são divulgadas; confira

>>> São João de Itambé terá Frank Aguiar e Berg Rabelo

A festa vai contar com as seguintes atrações: Seu Desejo, Marcynho Sensação, Toca do Vale, Aduílio Mendes, Capitão do Reino, Jó Miranda, Sandra de Castro, Alex e Camargo, Flor Serena, Limão com Mel, Seu Marquinhos e França.

Publicações relacionadas