São João de Itambé terá Frank Aguiar e Berg Rabelo | A TARDE

O São João de Itambé, no sudoeste da Bahia, vai contar com muitas atrações que prometem agitar a Praça San Filli, local onde a festa vai acontecer entre os dias 1, 8, 15, 21, 22 e 23 de junho.

As atrações confirmadas até o momento são: Marlus Viana, Lauro Bonde, Frank Aguiar, Berg Rabelo, Cleiton & Camargo, Painel de Controle, Forró do Galerão, Kasaca de Kouro, Peu do Acordeom, Pipoco do Trovão, Tome Xote, Ivan Alves, Xamêgo Proibido, Lelé Bahia e Robertinha.

