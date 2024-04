Safadão, João Gomes e mais: veja a grade do São João de Cruz das Almas | A TARDE

Um dos destinos mais procurados nas festas juninas da Bahia, Cruz das Almas já tem sua programação oficial para o São João 2024. A grade completa com as atrações foi anunciada nesta quinta-feira, 21, durante um evento em Salvador.

>>> Confira as atrações do São João na Bahia

Segundo a Prefeitura de Cruz das Almas, mais de 500 mil pessoas passam pela cidade durante os festejos, que movimentam mais de 40 milhões de reais na economia do município.

Entre as atrações que vão animar a festa estão Wesley Safadão, João Gomes, Solange Almeida, Zé Neto e Cristiano, Matheus e Kauan, Santanna O Cantador, Flávio José, Adelmário Coelho, Calcinha Preta, Tayrone, Mari Fernandez, Dorgival Dantas, Kevi Jonny e Alcymar Monteiro.

O São João de Cruz acontece no Circuito Luiz Gonzaga, localizado na Avenida Getúlio Vargas, de 20 a 24 de junho de 2024.

O prefeito de Cruz das Almas, Ednaldo Ribeiro (Republicanos), comentou, em conversa com o Portal A TARDE, sobre os preparativos da festa, principalmente, com relação aos esforços na segurança. Ele destacou que existe uma parceria com a Polícia Militar, Polícia Civil e o Corpo de Bombeiro para cuidar dessa área.

“O São João de Cruz das Almas, nos últimos dois anos, foi o lugar mais seguro que os turistas tiveram para ir, porque nós damos atenção, nós temos essa parceria e vamos continuar fazendo esse ano com mais segurança ainda, com mais vontade”, garantiu.

Confira a grade completa:



Dia 20 de junho

Zé Neto e Cristiano



Dorgival Dantas

João Júnior

Orquestra Forró Metal

Chambinho do Acordeon

Dia 21 de junho

João Gomes

Calcinha Preta

Solange Almeida

Alcymar Monteiro

Filipe Ramos

Dia 22 de junho

Mari Fernandez

Flávio José

Kart Love

Matheus Vargas

Tanury

Haroldo Melo

Dia 23 de junho

Wesley Safadão

Adelmario Coelho

Kevi Jonny

Daniel Vieira

Sarapatel com Pimenta

Laços do Forró

Dia 24 de junho

Santanna, O Cantador

Tayrone

Matheus e Kauan

Toque Dez

Rasga Tanga

Acarajé com Camarão