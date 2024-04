Léo Santana, Maiara e Maraisa, Safadão e mais: veja grade de SAJ | A TARDE

Um dos mais procurados do estado, o São João de Santo Antônio de Jesus será entre os dias 20 e 24 junho. Faltando dois meses e alguns dias para a festa, a prefeitura fez o lançamento oficial dos festejos juninos na tarde desta quinta-feira, 11, durante um almoço em um restaurante de Salvador.

Entre as atrações confirmadas estão Leo Santana, Wesley Safadão, Maiara & Maraisa, Xand Avião, Calcinha Preta, Flávio José, Jaldo Rodriges, Tarcísio do Arcordeon, Dorgival Dantas, Lauana Prado, Toque Dez, Estakazero, Cavaleiros do Forró, Daniel Vieira, Lara Amélia e Kart Love, entre outros [veja programação completa abaixo].

Os shows ocorrerão no Espaço São João, no centro da cidade.

O anúncio dos detalhes da organização e atrações do evento foi feito pelo prefeito Genival Deolino na presença da Secretaria de Turismo Silvia Barreto da gestão municipal, empresários, artistas e imprensa baiana.

Ao Portal MASSA!, Genival Deolino ressaltou ainda a festa de São Pedro que acontece na zona rural da cidade, em Sapucaia. O evento é realizado em parceria com a associação de moradores do local.

"É um palco diferenciado, você vai estar na típica área do São João, que é a zona rural, e participar de comidas típicas, além do licorzinho e outras especialidades".

Silvia lembrou que o papel do município na manutenção de uma das maiores tradições juninas: a quadrilha. A cidade vai sediar o Concurso Regional de Quadrilhas Juninas em 16 de junho.

"Santo Antônio vai ser sede do Concurso Regional de Quadrilhas Juninas, juntamente com a Federação Baiana de Quadrilhas, e a gente vai estar sediando isso dia 16 de junho, num grande espetáculo de dança de música, que é a quadrilha junina, que a gente precisa prestigiar", pontuou.

Confira a programação completa:

Quinta-feira (20/06): Dorgival, Toque Dez e Xand (+ atrações locais);

Sexta-feira (21/06): Calcinha Preta, Lauana Prado, Léo Santana e Luziel (+ atrações locais);

Sábado (22/06): Tarcísio do Acordeon, Maiara & Maraísa e Kat Love (+ atrações locais);

Domingo (23/06): Wesley Safadão, Jaldo Rodrigues, Flávio José e Lucas Queiroz (+ atrações locais);

Segunda (24/06): Estakazero, Lara Amélia, Cavaleiros do Forro e Daniel Vieira (+ atrações locais).